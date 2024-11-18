ريهام حجاج تعلق على تغيير مؤلف مسلسل "كنترول"

القاهرة - محمد ابراهيم - واجهت ريهام حجاج عدة أحبار تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة أنباء حول تغير مؤلف مسلسل “كنترول” لـ ريهام حجاج.

حقيقية تغيير مؤلف كنترول لـ ريهام حجاج

وكشف المؤلف أيمن سلامة حقيقة الأمر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب:" كنترول مكمل وسترونه قريبا على إحدى المنصات بعد رمضان بنفس الأبطال الذين تعاقدوا عليه.. ريهام بريئة من هذا الإتهام.. وأمثالنا لايتم تغيره".



تعليق ريهام حجاج على الأمر



كما علقت ريهام حجاج قائلة:"مونة يا مونة رفيق المشوار وشريك النجاحات، استني بس أما ينزل إن شاء الله،بحبك يا صاحبي أوي أوي".



حقيقية عرض كنترول في رمضان 2025



وكشفت ريهام حجاج عن حقيقة تواجد مسلسل كنترول في السباق الرمضاني المقبل معلقة:" لا مش في رمضان،مش هنلحق للأسف المسلسل صعب وفيه سفر ومجهود ومحتاج وقت أطول للتحضير والتصوير عشان يطلع بالشكل الأمثل".



تفاصيل مسلسل كنترول



ويتكون مسلسل كنترول من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، سيشهد صراعات عديدة يدخل بها الثلاثي ريهام وعمر ومجدي، كما يحمل العمل العديد من المفاجآت في أحداثه، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر نوفمبر الجارى، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

آخر أعمال ريهام حجاج



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج الفنية، هو مسلسل "صدفة"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول "صدفة" مُدرّسة التاريخ التي تتعرض لصدفة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، ويتطرق المسلسل لقضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها طلاب المدرسة.



أبطال وصناع مسلسل “صدفة”



يعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، العمل من بطولة خالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد، وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.