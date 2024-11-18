فريق عُمان للإبحار النسائي يتوّج بالمركز الثالث

فـي ختام البطولة العربية للشراع بالبحرين

حقق فريق عُمان للإبحار النسائي إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في ختام منافسات البطولة العربية الأولى للشراع للفتيات 2024. أقيمت البطولة في مملكة البحرين بمشاركة 22 بحّارة يمثلن ثماني دول عربية، وهي: مملكة البحرين (الدولة المستضيفة)، إلى جانب سلطنة عُمان، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الجزائر، تونس، العراق، ومصر، تنافست عبر ثلاث فئات للقوارب، هي: فئة قوارب «الأوبتمست، وفئة قوارب «إلكا 4»، وفئة قوارب «إلكا 6». وضمت قائمة الفريق العُماني خمس بحّارات، هن البحّارة مروة بنت سالم الخايفية، والبحّارة ابتسام بنت سالم السالمية في منافسات فئة قوارب «إلكا 6» والبحّارة ترتيل بنت زايد الحسنية والبحّارة هديل بنت يوسف المشيفرية والبحّارة عبير بنت خليل الزكوانية في منافسات فئة قوارب «الأوبتمست». فيما رافق الفريق المدربان: سلطان بن عبد العزيز الزدجالي، مدرب قوارب «الأوبتمست» وحسين بن سعيد الجابري، مدرب قوارب «إلكا 6».

وخلال مجريات البطولة، قدمت البحّارة هديل المشيفرية أداءً مميزًا واستثنائيًا في فئة قوارب الأوبتمست، حيث توّجت جهودها بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام، حيث أنهت السباقات بفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني. جاء هذا الإنجاز بعد سلسلة من النتائج المميزة في الجولات الأخيرة من البطولة، حيث حققت المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرتين. كما أظهرت البحّارة ترتيل الحسنية مستوى مميزًا، حيث احتلت المركز الثاني في السباق قبل الأخير ونجحت في الفوز بالسباق الأخير.