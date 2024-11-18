إسرائيل تجدد غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت ـ وكالات: تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لغارات جويَّة على ما أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات وكالة الصحافة الفرنسية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء ثلاثة مواقع فيها، غداة سلسلة من الضربات في هذه المنطقة.

وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية أعمدة دخان تتصاعد في سماء الضاحية، التي كانت لا يزال يلفها الدخان من غارات شنت السبت، بعيد تعليمات أوردها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة اكس، تطلب من السكان في ثلاثة مواقع مغادرتها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنَّ الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على محيط مستشفى السان جورج في الحدث على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك، استهدفت غارات إسرائيلية منطقة برج البراجنة ومبنى سكنيًّا بالقرب من كنيسة مار مخايل في الشياح، وفق المصدر ذاته.