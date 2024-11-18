إيران ترى فرصة «محدودة» للدبلوماسية فـي معالجة الملف النووي

طهران ـ ا.ف.ب: عَدَّ وزير الخارجية الإيراني أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها «محدودة».
وصرح عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران أجراها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، «لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدًّا. هناك فرصة محدودة».
وزار جروسي الجمعة موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في حين يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يسعى لإزالة «أي شكوك أو غموض» بشأن البرنامج النووي لبلاده.
وقال عراقجي إن ملف النووي الإيراني «سيكون في السنة المقبلة حساسًا ومعقدًا، لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو وظروف».
وأضاف أن إيران ستكون مستعدة لكل من «المواجهة» أو «التعاون»، وفق المسار الذي يقرر الطرف الآخر اتباعه.
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