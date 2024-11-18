شي يسعى لـ»انتقال سلس» فـي العلاقات مع إدارة ترامب وبايدن لا يريد اتخاذ التنافس التجاري صورة النزاع

ليما ـ وكالات: أكد الرئيس الصيني شي جينبينج لنظيره الأميركي جو بايدن في ليما أن بكين «ستسعى جاهدة لضمان انتقال سلس» في علاقاتها مع واشنطن، وأنها مستعدة للعمل مع إدارة دونالد ترامب.

واجتمع بايدن بنظيره شي للمرّة الأخيرة في البيرو، غداة تحذير الزعيمين من حقبة «اضطراب» تلوح في الأفق في ظلّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وهو اللقاء الثالث والأخير لهما قبل أن يسلّم الرئيس الديموقراطي (81 عامًا) زمام الرئاسة لخلفه الجمهوري في يناير.

وفي هذه المحادثات التي عقِدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، قال الرئيس الصيني لبايدن إنه يتعيَّن على البلدين «مواصلة استكشاف الطريق الصحيح» للتفاهم و«تحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل».

وأضاف شي أن «الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة للحفاظ على التواصل وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات، من أجل السعي لضمان انتقال سلس للعلاقات الصينية-الأميركية».

كما حضَّ الرئيس الصيني الولايات المتحدة على عدم تجاوز «الخط الأحمر» في دعمها لتايوان.

وقال شي إن «قضية تايوان والديموقراطية وحقوق الإنسان» إضافة إلى النظام السياسي والاقتصادي للصين ومصالحها في مجال التنمية «هي خطوط الصين الحُمر الأربعة التي يجب ألا تكون موضع تساؤل»، حسبما ذكر التلفزيون الصيني الرسمي «سي سي تي في».

وأضاف «هذه هي أهم الضمانات وشبكة الأمان للعلاقات الصينية الأميركية».

من جانبه أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين بذل كل ما في وسعهما لمنع المنافسة بينهما من «التحول إلى نزاع». وقال بايدن في اجتماعه مع شي «لا يمكن لبلدينا أن يسمحا لهذه المنافسة بالتحول إلى نزاع. هذه مسؤوليتنا، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية أعتقد أننا أثبتنا أنه يمكن الحفاظ على هذه العلاقة».