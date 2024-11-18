ختام مميز لفعاليات ملتقى بوشر للالعاب والرياضات الشاطئية والبحرية وتكريم المساهمين والداعمين

هدف الى تعزيز روح المشاركة المجتمعية ودعم السياحة الداخلية

كتب ـ خالد الجلنداني :

اسدل الستار مساء امس الاول على فعاليات ملتقى بوشر للالعاب والرياضات الشاطئية والبحرية الذي نظمته محافظة مسقط ممثلة بمكتب والي بوشر بالتعاون مع بلدية مسقط ومؤسسة التميُز للفعاليات الرياضية ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد وذلك بشاطئ العذيبة بولاية بوشر رعى حفل الختام سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وبحضور سعادة السيد أحمد بن هلال البوسعيدي والي ولاية بوشر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ من ولاية بوشر والضيوف من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص.

وهدف الملتقى إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية، وإحياء الرياضات الشاطئية والبحرية، ونشر الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة صحي، كما سعى الملتقى إلى دعم السياحة الداخلية عبر استغلال شواطئ سلطنة عُمان كوجهة رياضية وترفيهية مميزة، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لإنجاح الفعالية.

في بداية الحفل القي ربيع الماردي مدير فعاليات ملتقى بوشر للرياضات الشاطئية والبحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور نحتفل بختام فعاليات الملتقي الذي انطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري وبتنظيم من مكتب والي بوشر وتنفيذ مؤسسة التميز لإدارة وتنظيم الفعاليات الرياضيه ولقد اسسست هذه الفعاليات والاحداث من ميزانية صغيرة حيث كانت التكلفة التقديريه للمشروع اكثر من 57 ألف ريال عماني وبفضل جهود القائمين على هذا الملتقي وبقيادة رئيس اللجنة ذللت الصعاب والتحديات التي واجهها المشروع وبتكاتفشركاء العمل التي حرصنا ان يكونوا من الشركات العمانية الناشئه التي يديرها الشباب العماني كلا في مجال اختصاصه في مثل هذه فعاليات .

واضاف الماردي لقد كان لهذا الملتقي فرصة حيث تم دمجنا شباب متلازمه داون بالتعاون مع اكاديمية الكفاح التي لدينا عقد معها لاعداد وتدريب شباب متلازمة داون وطيف التوحد رياضيا كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهات المتعاونه معنا في انجاح الملتقي ولمنتخبي ايران والعراق على مشاركتهم في بطولة الكبادي كما لا يفوتنا في هذا المقام بتقديم ايضا الشكر لرئيس الاتحاد الاسيوي للكبادي واعضاء مجلس الادارة على مشاركتهم لنا في هذا المتلقي الذي اضاف جوء من المنافسة في فعاليات .

فقرات متنوعة

وقد اشتمل حفل الختام على لوحة من طالبات مدرسة العلا تبعها فن شعبي مكواره من أداء فرقة الكاسور إضافة إلى لوحة غنائية من تقديم فرقة لوجينيا العُمانية وقدمت الفنانة هدى الخنبشية وصلة غنائية نالت على استحسان والحضور كما صاحب الفعالية معرضًا للأسر المنتجة.

تكريم الفرق الفائزة

بعدها قام سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب راعي الختام بتكريم الجهات والشركات الداعمه لفعاليات الملتقي كما تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثه الاولى في مسابقات ففي مسابقة الكرة الخشبية فاز بالمركز الاول سالم الحمداني وجاء في المركز الثاني عاصم الحديدي وفي المركز الثالث سمير السعدي والثالث مكرر نهام اليحيائي وفي بطولة الكبادي حصل على المركز الالو نادي بريده الايراني وفي المركز الثاني نادي واحد حيزران العراقي وحصل نادي قريات على المركز الثالث ونادي بوشر مكرر في المركز الثالث وفي بطولة السبكتاكروا خطف المركز الاول الثنائي جمعة السناني ورياض الفراجي وفي المركز الثاني الثنائي زياد الفراجي واسامة السناني و في المركز الثالث اسماعيل الرواحي ومروان السناني وفي بطولة شد الحبل حصل على المركز الاول رهيب ظفار وفي المركز الثاني فريق السيب «2» وفي المركز الثالث فريق السيب « 1 «وفي بطولة التيك بول حصل على المركز الاول الثنائي رياض الفراجي وجمعة السناني وفي المركز الثاني الثنائي اسامة السناني وحسين الريامي و في المركز الثالث آسر السناني والمعتصم السناني كما تم تكريم الفائزين يالمراكز الثلاثة الاولى في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية « شباب وعمومي «كما شهد حفل الختام توزيع شهادات على المشاركين في دورة المدربين والحكام الاسيوية للكبادي .

هدية تذكارية

وقدم سعادة السيد أحمد بن هلال البوسعيدي والي ولاية بوشر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى هدية تذكارية لراعي المناسبة .