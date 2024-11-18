إثارة ومنافسة قوية فـي مباريات دوري الناشئين لكرة اليد

شهدت الجولتان الثالثة والرابعة بدوري الناشئين لكرة اليد للموسم 2024/2025 اثارة ومنافسة قوية بين الفرق المتنافسة التي تسعى الى حجز مكان لها في المرحلة الثانية بالدوري، ففي الجولة الثالثة فاز مسقط على نزوى 28/17 في المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى وتعادل السيب والعروبة 24/24 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب صالة نادي الامل وفاز نادي عمان على نادي السويق 26/11 في المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان، وفي مباريات الجولة الرابعة تغلب نزوى على صحم بنتيجة 29/7 في المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى وفاز السيب على السويق 20/10 في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب الصالة الرياضة بنادي الامل وتفوق نادي عمان بصعوبة على العروبة بنتيجة 24/23 في اللقاء الذي جمع الطرفين بملعب الصالة الرياضية بنادي عمان وسوف تقام الجولة القادمة لدوري يوم 29 من الشهر الجاري .

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