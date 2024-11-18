انت الأن تتابع خبر يا ريتني عرفتها من زمان… حيلة بسيطة تساعد في تقوية الذاكرة والتخلص من الزهايمر بدون أدوية…جربها وادعيلي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك ان مشكلة النسيان تعتبر من أكثر المشاكل التي يعاني الكثير من الناس منها وبالأخص الطلاب في فترة الامتحانات، حرصنا من خلال دوت الخليج التعرف على أفضل حل لمشكلة النسيان بشكل فوري من خلال هذا المقال.

فترة الاسترخاء لتعزيز الذاكرة

قد تقوم بحفظ المعلومات عدة مرات حتى تتمكن من الحفظ ولكن قد لا تتمكن من ذلك، يمكنك أن تجرب فترة الاسترخاء والتأمل ما بين 10 دقائق الى ربع ساعة، وسوف تلاحظ أنك تتمكن من استرجاع كافة المعلومات التي تريدها بكل بساطة، بدلا من أن تقوم بقضاء هذا الوقت في القراءة والحفظ وبذل مجهود كبير.

لا تقم بفعل أي مجهود في فترة الاسترخاء حيث ان الفترة هذه تعتبر هامة للغاية خصوصا بعد اكتساب مهارة معينة أو حفظ معلومات جديدة، حيث أن القيام بأي نشاط قد يتسبب في مشكلة كبيرة في تكوين الذكريات.

أهمية فترة الاسترخاء لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ