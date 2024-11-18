«بسببها ماتت عيلة كاملة خلي بالك»....!! تناول الكوسا بهذه الطريقة يعرض حياة عائلتك للخطر .. إليك كافة التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأطعمة المغذية للجسم والتي تحوي منافع عديدة توفر علينا مشقة الإصابة بالأمراض والتردد على العيادات الطبية، وقد يعتقد البعض أن تلك الأطعمة نادرة أو باهظة الثمن ولكن هناك الكثير منها يوجد بكثرة في مختلف بقاع العالم ويأتي الكمون من بين تلك الأطعمة التي تضم صيدلية ربانية مقاومة للأمراض.

الكمون علاج فعال للكثير من الأمراض

يجهل الكثيرون فوائد الكمون ولا يعلمون أنهم يمتلكون كنزًا صحيًا داخل مطابخهم وعبر السطور القادمة نستعرض فوائده العديدة لصحة الجسم:

تبعا لموقع “Indian culture” فإن الكمون داعم للجهاز المناعي.

يقضي على البكتريا الضارة.

يرفع من معدل إنتاج الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم.

تهدئة المعدة من الانتفاخ والانقباض.

القضاء على الغازات.

يقلل من حالات فقدان الشهية.

يعمل على علاج الحمى والإسهال.

داعم لصحة القلب.

ملئ بالكثير من العناصر الغذائية والمركبات المضادة للأكسدة.

يدعم صحة الذاكرة.

فعال في زيادة الإدراك.

مهدأ يخفف من المشاعر الغير مريحة مثل القلق والتوتر.

يوجد به سمات طبية وحيوية.

يحتوي على التربين والفينولات والفلافونيدات تبعا لما جاء في موقع المكتبة الوطنية للطب.

داعم للجسم لأنه يطرد الكوليسترول الضار.

يخلص الجسم من الدهون الثلاثية.

يساعد في الوقاية من السرطان.

يقوي من معدلات حرق الدهون.

أطباق شهية بنكهة الكمون

يستخدم الكمون عادة كمغير لنكهة الطعام وهناك وصفات لا تكتمل إلا عند إضافته إليها ومن بينها:

طبق التاكو التقليدي والذي يحضر باستخدام خبز الذرة وهو أحد الأطباق الشعبية في المكسيك.

تتبيلة اللحم والدواجن.

أطباق مثل الحمص والأرز.

خطوات تحضير مغلي الكمون