نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب النيجر يعزز من حظوظه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالفوز على غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين غانا والنيجر، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ملخص مواجهة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وحقق منتخب النيجر فوزا هاما على نظيره المنتخب الغاني بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد أكرا الرياضي معقل النجوم السوداء.

افتتح منتخب النيجر أولى أهداف اللقاء عن طريق أوسيني باداماسي في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، من تمريرة متقنة من زميله رحيم الحسن.

ثم عادل المنتخب الغاني النتيجة، في الدقيقة 67 عن طريق البديل أفري، من صناعة مميزة من إرنست نوواما.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+2 أحرز منتخب النيجر هدف الفوز بالمباراة عن طريق المدافع عمر ساكو، من ركلة ثابتة نفذها رحيم الحسن بطريقة مميزة على رأس ساكو ليسددها في شباك المنتخب الغاني.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب النيجر إلى 7 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بينما يتذيل المنتخب الغاني جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.