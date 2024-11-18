إلهام شاهين تهنئ زينة عبد الباقي على نجاح فيلم “مين يصدّق” في مهرجان القاهرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أشادت الفنانة القديرة إلهام شاهين بالمخرجة الشابة زينة عبد الباقي، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، على نجاح فيلمها الأول “مين يصدّق” الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت شاهين عبر حسابها على فيسبوك صورة تجمعها بنجوم الفيلم، معبرة عن سعادتها بالعمل، وموجهة التهنئة إلى فريق العمل بأكمله.

فيلم “مين يصدّق”: قصة شابة تبحث عن الحب

تدور أحداث الفيلم حول “نادين”، وهي شابة تبحث عن الحب والدفء في عالم قاسٍ. تتعرف على شاب محتال يدعي أنه يحبها، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع عندما يتورطان في عمليات نصب.

أبرز نجوم الفيلم:

شريف منير: يؤدي دورًا بارزًا في الفيلم.

نادين: تلعب دور البطولة وتقدم أداءً مميزًا.

يوسف عمر وجايدا منصور: يشاركان في بطولة العمل.

أشرف عبد الباقي: يظهر في دور مميز.

لماذا لاقى الفيلم نجاحًا؟

قصة مشوقة: تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية تلامس قلوب المشاهدين.

أداء متميز: قدم أبطال الفيلم أداءً مقنعًا ومحترفًا.

إخراج مميز: تميز الفيلم بإخراج متقن ومبتكر.