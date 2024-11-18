تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الرابعة: ليبيا تلاقي بنين في نفق الحسابات الصعبة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يأمل منتحب ليبيا أن يفوز على ضيفه بنين بأكثر من هدفين، وأن ينتظر خسارة رواندا أمام نيجيريا ليرافق الأخيرة إلى نهائيات أمم إفريقيا، المغرب 2025.

ليبيا تواجه بنين، ونيجيريا تستقبل رواندا اليوم الإثنين، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

ليبيا × رواندا 1-1

نيجيريا × بنين 3-0

رواندا × نيجيريا 0-0

بنين × ليبيا 2-1

نيجيريا × ليبيا 1-0

بنين × رواندا 3-0

ليبيا × نيجيريا 0-3 (قانوناً)

رواندا × بنين 2-1

رواندا × ليبيا 0-1

بنين × نيجيريا 1-1

ترتيب المجموعة الرابعة

1- نيجيريا: 11 نقاط (8- 1)

2- بنين:7 نقاط (7-7)

3- رواندا: 5 نقاط (3- 6)

4- ليبيا: 4 نقاط (3- 7)