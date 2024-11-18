وزير الإسكان يتابع سير العمل بمدن غرب القاهرة 6 أكتوبر و الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً -

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بالمدن الجديدة غرب القاهرة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى أجهزة تلك المدن.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وصيانة المسطحات الخضراء، ورفع المخلفات، وتكثيف الحملات لإزالة المخالفات والإشغالات والتعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، وكل المظاهر غير الحضارية بتلك المدن، والحفاظ على حالتها العمرانية، وهويتها البصرية، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمختلف المشروعات، ومحاور الطرق، وجعلها في أبهى صورة طوال الوقت.

كما وجه الوزير، بوضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والنظافة، ووضع آليات للمتابعة الدورية والمستمرة لأداء تلك الشركات، من خلال مجموعة من المعايير المحددة لتقييم أدائها، وتوزيع الأعمال على مجموعة من الشركات الجادة، مؤكداً ضرورة إحداث تغيير جذرى وملموس فى مستوى الخدمات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وكلف المهندس شريف الشربيني، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى أجهزة مدن "6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر" بالمتابعة الميدانية الدورية لسير العمل بتلك المدن، وموقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، والتصدى بحزم وحسم للمخالفات والتعديات، وكل المظاهر العشوائية، ومتابعة أداء شركات التشغيل والصيانة.