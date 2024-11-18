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أحمد جودة - القاهرة -

وجه لاعب المنتخب الإنجليزي، جود بيلينغهام، الشكر للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذي سيرحل عن منصبه، بعدما أعاد الابتسامة على وجهه أثناء اللعب لمنتخب بلاده.

بيلينجهام يشكر كارسلي على استعادة بريق إنجلترا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن فترة الست مباريات التي تولى فيها كارسلي تدريب المنتخب الإنجليزي انتهت بشكل رائع بعدما فاز على نظيره الإيرلندي 5-0 على ملعب ويمبلي، ليضمن عودة "الأسود الثلاثة" للمستوى الأول في دوري أمم أوروبا.



وساهم بيلينغهام بشكل كبير في هذا الفوز، حيث مرر 3 تمريرات حاسمة وحصل على جائزة رجل المباراة، وفعل كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف.

وظهر الإحباط على وجه نجم ريال مدريد في بعض الفترات في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي، والتي شهدت وصول المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية، ولكنه أثنى على كارسلي لمساعدته في الاستمتاع باللعب الدولي مرة أخرى.

وكتب بيلينغهام على "إنستغرام":" أوجه شكرًا كبيرًا إلى كارسلي وجهازه على عملهم خلال هذه المعسكرات القليلة".

وأضاف: "استعدت ابتسامتي أثناء ارتدائي لقميص المنتخب الإنجليزي، أنا ممتن للغاية".

وأعرب كارسلي، الذي عمل مع بيلينغهام في منتخب تحت 21 عامًا، عن إعجابه بقدرات اللاعب القيادية.

وقال: "دائمًا ما يلعب بمسؤولية، أعلم أننا نراها خلال المباريات فقط ولكنه يفعل هذا خلال التدريبات، يقوم بتوجيه الآخرين من خلال سلوكه، إنه شخص رائع يجب أن يكون متواجدًا لأن الناس يرغبون في أن يصبحوا مثله والتنافس معه".

وأضاف: "رأيتم الليلة أن هناك مستوى من اللاعبين الذين ينضمون إلى الفريق والذين يرفعون بالتأكيد من مستوى الأداء".