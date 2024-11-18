السفير علاء حجازى يقدم أوراق اعتماده مندوبا لمصر بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - قدم السفير علاء حجازى أوراق اعتماده اليوم الاثنين، مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف تاتيانا فالوفايا.

وأكد السفير حجازي - خلال اللقاء الذي أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد - الأهمية البالغة التي توليها مصر لتعزيز العمل الأممي والدبلوماسية متعددة الأطراف، مشددًا على استمرار دعم مصر لوكالات الأمم المتحدة في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت تاتيانا فالوفايا عن تقديرها للتعاون المثمر القائم بين مكتبها والبعثة المصرية بجنيف، مشيرة إلى تطلعها لتعميق التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدت أهمية الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في دعم منظومة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العمل متعدد الأطراف.