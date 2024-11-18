نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024: تحذيرات من برودة شديدة ليلًا وأمطار متفرقة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث سجلت أدنى درجات الحرارة عند 7 درجات مئوية في مدينة سانت كاترين، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصةً ليلًا.
تفاصيل حالة الطقس
- نهارًا:
يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.
- ليلًا:
يصبح الطقس مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الظواهر الجوية
- الأمطار:
- خفيفة إلى متوسطة:
- مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
- بعض المناطق من السواحل الشرقية.
- خفيفة:
- جنوب الوجه البحري ومدن القناة.
- خفيفة إلى متوسطة:
- الشبورة المائية:
تتكون شبورة صباحية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.
- نشاط الرياح:
- يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
حالة البحرين
- البحر المتوسط:
- الحالة: معتدلة إلى مضطربة.
- ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.5 متر.
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
- البحر الأحمر:
- الحالة: معتدلة.
- ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2 متر.
- الرياح: شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|24
|16
|الإسكندرية
|23
|15
|شرم الشيخ
|28
|20
|سانت كاترين
|19
|07
|الغردقة
|28
|19
|الأقصر
|27
|15
|أسوان
|28
|16
تحذيرات ونصائح
- الملابس:
ارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال ساعات الليل.
- السفر:
الحذر من الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- الأمطار:
تجهيز المظلات والاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها.