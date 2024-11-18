فيلم الهوى سلطان لـ منة شلبي وأحمد داود يواصل الصدارة بهذا الرقم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - مازال فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود يواصل الصداراة في إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وظهر ذلك بعدما سجل في شباك التذاكر أمس الأحد الموافق لـ 17 نوفمبر أكثر من 3 مليون جنيها، لتتجاوز إيرادات حاجز الـ 30 مليون في 15 يوم من عرضه.

وبالرغم من مواجهة فيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منة شلبي وأحمد داود الكثير من التحديات منذ عرضه حتى الوقت الحالي، وخاصة بعدما وجهت المؤلفة رشا الجزار اتهامات له بالسرقة التي تصدرت من خلالها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي ما بين الإتهام والتبرير، إلا أنه تمكن من الحفاظ على الصدارة والنجاح.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار كوميدي رومانسي، حول قصة حب قوية تجمع بين منة شلبي وأحمد داوود بعد علاقة الصداقة بينهم، ويناقش العلاقات العاطفية بين الأصدقاء.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان بجانب الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، نورين أبو سعدة، خالد كمال، فدوي عابد، والفيلم من إخراج وتأليف هبة يسري، إنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة سي سينما.



ايرادات فيلم الهوى سلطان

وفي هذا السياق، أعربت الناقدة ماجدة خيرالله من استيائها من اتهامات السرقة للمؤلفة هبة يسري وفيلم الهوى سلطان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”، قائلة: “ عندما تختلف امرأتان عن من هي الأم الحقيقية لطفل جميل، قد يحار الناس في أيهما أصدق”.

داليا البحيري تعلق على فيلم الهوى سلطان

علقت الفنانة داليا البحيري علي فيلم "الهوى سلطان " بطولة منة شلبي وأحمد داوود والذي يعرض حاليا بالسينمات .

وكتبت عبر صفحتها الرسمية "إنستجرام" " لسه خارجة من فيلم الهوى سلطان، أولا أنا مشاهدة غلسة اوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني ،ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم علي وشي ابتسامة بجد.

وأضافت" فيلم السهل الممتنع كل الناس خارجة مبسوطة مش لازم الفيلم يبقي فيه حركات مفزلكة بالكاميرا وأكشن أو تويست جديد عشان يبقي فيلم حلو ،ولا ثانية مليت ،براڤو كل صناع الفيلم شكرا من قلبي.