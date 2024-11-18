أمن قنا يضبط تشكيل عصابى يسرق مهمات السكك الحديدية والكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية، عدد من الطلقات، كمية لمخدر "الحشيش- البانجو – الشابو"، 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالى، قضيب سكة حديد بطول 2 متر، 5 شبكة حديدية، أنبوبة أكسجين، وميزان حديدى، وسيارة "ربع نقل" - دراجة نارية - تروسيكل).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.