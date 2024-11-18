مي سليم تتألق بإبداعات ماهر غلاييني في حفل Miss Arab World Europe 2025

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - شهدت مدينة إسطنبول، مساء السبت حدثاً فنياً وجمالياً استثنائياً، حيث تنافست 14 شابة من مختلف الدول الأوروبية على لقب Miss Arab World Europe لعام 2025. الحفل جمع نخبة من أهل الصحافة والإعلام ونجوم الفن، وكان من أبرز الحضور النجمة التركية ديلان تشيتلس، النجم المصري عصام كاريكا، والنجمة المصرية المتألقة مي سليم.

لجنة التحكيم، التي ضمّت 14 عضواً من مختلف المجالات، ترأسها مصمم الأزياء اللبناني العالمي ماهر غلاييني، صاحب دار الأزياء الشهيرة Mambo Couture. غلاييني أبهر الحضور بتصاميمه الفريدة، حيث تألقت جميع المتسابقات بفساتين صُممت خصيصاً لهذه المناسبة.

مي سليم لفتت الأنظار بفستان أسود أنيق من تصميم غلاييني، أظهر رشاقتها وأنوثتها. وأعربت مي عن سعادتها بالتعاون مع المصمم المبدع، مشيدةً بذوقه الرفيع وإبداعه الذي لا حدود له.

غلاييني بدوره نال إعجاب الحضور، حيث اختار تصاميم مميزة تجمع بين الألوان الجريئة والتفاصيل الدقيقة التي تناسب الحدث بكل أناقة. وكشف المصمم خلال مقابلات إعلامية أجراها على هامش الحفل عن التحديات التي واجهها لتصميم الفساتين في وقت قياسي، مشيراً إلى أنه استعان بفريق عمل كبير لضمان جاهزية التصاميم في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن المصمم اللبناني ماهر غلاييني يُعدّ من أبرز الأسماء في عالم الموضة، حيث أبهرت تصاميمه عدداً كبيراً من النجمات العربيات والعالميات. كما تُعرض مجموعاته في أرقى المتاجر بالعالم العربي وأوروبا، مؤكداً مكانته الرفيعة في صناعة الأزياء.