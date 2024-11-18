تيجاني رايندرز يحبط خطط مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - رد تيجاني رايندرز، نجم ميلان، على أنباء اهتمام مانشستر سيتي، بالحصول على خدماته، مشيراً لوضعية ميلان في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية، أفادت في وقت سابق، أن النجم الهولندي يتواجد ضمن خطط السيتي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعن مستقبله مع ميلان، قال رايندرز في تصريحات أبرزتها شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية: “نناقش ذلك حالياً، لكن لا أستطيع قول المزيد، ورغم ذلك، أرى نفسي في ميلان حتى بلوغي 30 عاماً”.

وتابع: “ميلان من أجمل الأندية في العالم، وشرف كبير أن ألعب فيه، كما أن ارتداء القميص رقم 14 الخاص بكرويف شيء مميز، وأنا سعيد في ميلانو”.

وعن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، أوضح: “لا أعتقد أن ميلان متأخر جداً للفوز بالدوري الإيطالي”.

وأضاف: “هناك عدد قليل من الفرق بفارق نقاط بسيط، ونحن ننمو كمجموعة، والأمور ستتحسن بشكل كبير”.

وعن دوري أبطال أوروبا، أتم: “مصيرنا بأيدينا، وهدفنا إنهاء الدور الأول ضمن أفضل 8 فرق، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ستكون الفوز بالمباريات”.