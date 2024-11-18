لوتشيانو سباليتي: ينبغي ألا نفقد الثقة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خسرت إيطاليا أمام فرنسا 1-3 في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، لتفقد الصدارة لصالح فرنسا رغم تساويهما بعدد النقاط.

وعن الخسارة، قال لوتشيانو سباليتي في تصريحات لقناة (راي سبورت) الإيطالية: كان من الممكن أن يكون الجو أكثر استرخاءً مع ضغط أقل، لكننا استقبلنا هدفاً مبكراً من ركلة ركنية.

وأضاف: حاولنا العودة بقوة وبذلنا الكثير من الجهد، وقد يكون من قبيل المصادفة أننا استقبلنا الكثير من الكرات الثابتة لكن المباراة كانت متوازنة وشعرنا أنه يمكننا العودة إليها، لكن بعد هدف آخر من ركلة ثابتة، هدأت فرنسا وكان من الصعب إيجاد المساحة، ما سبب لنا معظم المشاكل، أن لاعبي خط الوسط لم يبعدوا الكرة من أمام منطقتنا بالشكل اللازم، كنا بحاجة لمزيد من الجودة في الاستحواذ، لاستعادتها في المساحات الضيقة، لكننا لم نفعل ذلك بالقدر الكافي.

واختتم: التقييم العام لفترتي إيجابي بلا شك… لقد رأينا بعض الأشياء الجيدة، لكن من الواضح أن هذه الهزيمة تخلق بعض المشاكل فيما يتعلق بالثقة، ولا ينبغي أن نُحرم منها.