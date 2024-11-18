تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثانية عشرة: بوركينافاسو في ضيافة مالاوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، منتخبا مالاوي وبوركينافاسو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلعب السنغال وبوروندي، غداً الثلاثاء، الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية عشرة

مالاوي × بوروندي 2-3

السنغال × بوركينافاسو 1-1

بوروندي × السنغال 0-1

بوركينافاسو × مالاوي 3-1

بوركينافاسو × بوروندي 4-1

السنغال × مالاوي 4-0

بوروندي × بوركينافاسو 0-2

مالاوي × السنغال 0-1

بوروندي × مالاوي 0-0

بوركينافاسو × السنغال 0-1

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

1- السنغال: 13 نقطة (8- 1)- تأهلت

2- روكينافاسو: 10 نقاط (10-4)- تأهلت

3- بوروندي: 4 نقاط (4- 9)

4- مالاوي: نقطة واحدة (3- 11)