نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثانية عشرة: بوركينافاسو في ضيافة مالاوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الإثنين، منتخبا مالاوي وبوركينافاسو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلعب السنغال وبوروندي، غداً الثلاثاء، الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية عشرة
مالاوي × بوروندي 2-3
السنغال × بوركينافاسو 1-1
بوروندي × السنغال 0-1
بوركينافاسو × مالاوي 3-1
بوركينافاسو × بوروندي 4-1
السنغال × مالاوي 4-0
بوروندي × بوركينافاسو 0-2
مالاوي × السنغال 0-1
بوروندي × مالاوي 0-0
بوركينافاسو × السنغال 0-1
ترتيب المجموعة الثانية عشرة
1- السنغال: 13 نقطة (8- 1)- تأهلت
2- روكينافاسو: 10 نقاط (10-4)- تأهلت
3- بوروندي: 4 نقاط (4- 9)
4- مالاوي: نقطة واحدة (3- 11)