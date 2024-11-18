رياض مجرز: لا أستسلم لـ الانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - ساهم رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، في فوز منتخب بلاده على ليبيريا 5-1 في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، وسجل أحد الأهداف وقدّم مستوى طيباً في تلك المباراة.

وتعرض رياض محرز لانتقادات واسعة في الفترة السابقة بسبب تراجع مستواه.

وقال محرز بعد الفوز على ليبيريا: كل شيء جميل حدث في ملعبنا، الجمهور كان رائعاً اليوم، كنا نسعى للفوز وهو ما تحقق لنا، أتمنى العودة في آذار القادم.

وأضاف: نعمل على الحفاظ على الوتيرة للحاق بكأس إفريقيا بشكل جيد.

ورد محرز على انتقادات الجمهور بالقول: أنا معتاد على الانتقادات وحتى عندما كنت في ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وعندما كنت في أوج عطائي هناك، يعني الأمر عادياً بالنسبة لي، والأهم هو المنتخب يسير وفقاً لما نخطط له… واجهت انتقادات أيضاً في بداية مسيرتي مع المنتخب عندما كنت شاباً ورغم ذلك لم أستسلم.