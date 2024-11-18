دوري الأمم الأوروبية (C3): روسيا البيضاء في بلغاريا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل منتخب بلغاريا نظيره منتخب روسيا البيضاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

ولحساب المجموعة ذاتها، وبنفس التوقيت يلتقي منتخبا لوكسمبرغ وإيرلندا الشمالية.

النتائج المسجلة في المجموعة (C3)

روسيا البيضاء × بلغاريا 0-0

إيرلندا الشمالية × لوكسمبرغ 2-0

لوكسمبرغ × روسيا البيضاء 0-1

بلغاريا × إيرلندا الشمالية 1-0

بلغاريا × لوكسمبرغ 0-0

روسيا البيضاء × إيرلندا الشمالية 0-0

روسيا البيضاء × لوكسمبرغ 1-1

إيرلندا الشمالية × بلغاريا 5-0

لوكسمبرغ × بلغاريا 0-1

إيرلندا الشمالية × روسيا البيضاء 2-0

ترتيب المجموعة (C3)

1- إيرلندا الشمالية: 10 نقاط (9-1)

2- بلغاريا: 8 نقاط (2-5)

3- روسيا البيضاء: 6 نقاط (2- 3)

4- لوكسمبرغ: نقطتان (1-5)