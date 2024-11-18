عايدة غنيم: “التيك توك مربح أكثر من التمثيل وأنا لم أعتزل”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أفادت الفنانة عايدة غنيم أن ظهورها على تطبيق “تيك توك” أصبح أكثر فائدة لها من الناحية المالية مقارنة بالتمثيل. وتعتبر غنيم واحدة من الممثلات اللواتي شاركن في المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولي”.

وقالت الفنانة المصرية: “من خلال تيك توك أستطيع تحقيق دخل أكبر من التمثيل، حيث إن ليس جميع الممثلين يتقاضون رواتب مرتفعة، وأنا أتحمل نفقات ابني”.

وأضافت: “زوجي السابق لا يساهم في نفقات ابنه، ولا أفهم السبب، فقد يكون وضعه المالي لا يسمح له بذلك”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لم تعتزل الفن، لكنها لم تجد فرصًا للعمل، مشيرة إلى أن أشرف زكي، نقيب الفنانين، كان يقدم لها الدعم في رعاية ابنها، خاصة أن “تيك توك” أصبح مصدر رزقها الأساسي.