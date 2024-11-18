تعرف على مدينة ميتنوالد وعلى ماتحويه من أماكن سياحية مبهرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - تقدم مدينة ميتنوالد الجبلية الساحرة، الواقعة على الحدود النمساوية، تجربة فريدة للزوار بفضل شوارعها المرصوفة بالحصى ومناظرها الطبيعية الجبلية الخلابة.

وفقًا لموقع Trip Savvy، إليك خمسة أنشطة يمكنك الاستمتاع بها في هذه المدينة الرائعة:

استكشاف وادي Leutaschklamm

يقع هذا الوادي بين النمسا وألمانيا على بعد ميلين من ميتنوالد، ويشتهر بمساراته الخشبية التي تمتد فوق نهر Leutascher Ache. يُعتبر الوادي من أكثر الأماكن إثارة في جبال الألب، حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة.

زيارة كنيسة القديسين بطرس وبولس

في قلب ميتنوالد، تقع هذه الكنيسة التي تعود إلى القرن الرابع عشر، وتُعد واحدة من أهم المعالم الدينية في المدينة. مع برج جرسها المرتفع وزخارفها الباروكية الرائعة، تُعتبر الكنيسة وجهة مميزة لعشاق التاريخ والعمارة.

التزلج على جبال الألب

عند تساقط الثلوج، تتحول مسارات المشي الصيفية إلى منحدرات تزلج رائعة. يحتوي منتجع كرانزبيرج على العديد من المصاعد ومسارات التزلج الممتعة، مما يتيح للزوار فرصة التزلج عبر الحدود إلى النمسا.

رحلة إلى قلعة نويشفانشتاين

تقع قلعة نويشفانشتاين على بعد ساعة ونصف من ميتنوالد، وتُعتبر واحدة من أكثر القلاع شهرة في العالم.