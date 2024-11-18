غاب مبابي والحديث عنه بقي حاضراً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - على الرغم من غيابه عن منتخب فرنسا في آخر فترتي توقّف، إلا أن كيليان مبابي لم يغب عن أحاديث الصحافة طيلة هذه الفترة.

وتعرّض كيليان مبابي لحملة واسعة من الانتقادات بسبب طلبه عدم الالتحاق بمنتخب فرنسا في التوقف السابق، وغيابه عن التوقف الحالي بقرار من ديديه ديشامب مدرب فرنسا.

ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، حاول التخفيف عن مبابي كثيراً، ودافع عنه، مشدداً على أنه كان بحاجة إلى الراحة هذه الفترة كي يستعيد مستواه.

في سياق متصل، اعتبر كثيرون أن قرار ريال مدريد بالتعاقد كان خاطئاً مع وجود فينيسيوس حونيو في نفس المكان الذي يلعب فيه مبابي، ما اضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق إلى الزج بـ مبابي في مركز رأس الحربة، وهو ما أثّر على مردود مبابي مع الأبيض الملكي.

ديديه ديشامب نصيحة لنظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، شأن مركز كيليان مبابي في الملعب، يعتقد ديشامب أن المدربين في الأندية، بما فيهم أنشيلوتي، عليهم أن يلعبوا بمبابي في الجهة اليسرى من الهجوم، كجناح أيسر، وهو المركز الذي يفضله نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وقال ديشامب، في تصريحات أبرزتها (ليكيب) الفرنسية: بالطبع مبابي لديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز، مدربا باريس وريال مدريد وضعوه في مركز رأس الحربة… يمكن أن يلعب في هذه الخانة بالطبع، لكن هذا يتوقف على الخصم الذي نواجهه، لكنه يفضل اللعب في الناحية اليسرى، وحتى لو لعب في الجهة المقابلة يجب أن يحصل على بعض الحرية في الملعب.