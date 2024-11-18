تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السادسة: السودان من أجل الصعود أمام أنغولا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يأمل منتخب السودان أن يقود أحلامه إلى المغرب، حيث نهائيات أمم إفريقيا 2025، لكن عليه ألا يخسر اليوم أمام أنغولا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلتقي غانا مع النيجر، وتنطلق المباراتان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في المجموعة السادسة

السودان × النيجر 1-0

غانا × أنغولا 0-1

النيجر × غانا 1-1

أنغولا × السودان 2-1

غانا × السودان 0-0

أنغولا × النيجر 2-0

السودان × غانا 2-0

النيجر × أنغولا 0-1

النيجر × السودان 4-0

أنغولا × غانا 1-1

ترتيب المجموعة السادسة

1- أنغولا: 13 نقطة (7- 2)- تأهلت

2- السودان: 7 نقاط (4-6)

3- النيجر: 4 نقاط (5-5)

4- غانا: 3 نقاط (2- 5)