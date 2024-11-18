برلمانية روسية: السماح لأوكرانيا باستهداف عمقنا يهدد بحرب عالمية ثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - قالت النائبة بالبرلمان الروسي ماريا بوتينا، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة، إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لقصف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت بوتينا لرويترز: "هؤلاء الأشخاص (إدارة بايدن) يحاولون تصعيد الموقف إلى أقصى حد بينما لا يزالون في مناصبهم".

وتابعت: "لدي أمل كبير في أن دونالد ترامب سيلغي هذا القرار إذا تم اتخاذه؛ لأنهم يخاطرون بشدة ببدء الحرب العالمية الثالثة وهو أمر ليس في مصلحة أحد".

وذكرت رويترز، أمس الأحد، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن إدارة بايدن اتخذت قرارًا يتيح لأوكرانيا شن هجمات بأسلحة أمريكية في عمق الأراضي الروسية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إدارة بايدن اتخذت القرار، فيما لم يصدر أي تعليق بعد من الكرملين.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن موافقة الغرب على مثل هذه الخطوة تعني "المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا"، لأنه سيتعين استخدام البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي ومشاركة قواته في تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.