بسبب أعمال الصيانة..المسرح القومي يعلن تعديل مواعيد عرض ”مش روميو وجولييت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أعلن المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، عن تعديل مواعيد عرض مسرحيته المميزة "مش روميو وجولييت"، وذلك لظروف الصيانة الطارئة، حيث ستقام العروض أسبوعيًا لمدة أربعة أيام هى الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يُخصص يوم الأحد لعرض "ماتينيه" في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويأتي هذا التعديل نظرًا لأعمال صيانة ضرورية لبعض الأجهزة والمعدات بالمسرح وحتى لا تضطر الإدارة إلى غلق المسرحية التى حققت نجاحًا كبيرًا واقبالًا جماهيريا ضخما، على ان تعود إلى موعدها الأصلي عقب انتهاء تلك الأعمال.

يذكر أن مسرحية "مش روميو وجولييت " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، والبطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني.