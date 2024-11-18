العالم اليوم - الجيش الروسي يسيطر على بلدة نوفوأليكسيفكا في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة جديدة في دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة ’الغرب‘ الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت 3 هجمات مضادة وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات.

وكانت القوات الروسية سيطرت، الخميس الماضي على بلدة جديدة قرب كوراخوفي في دونيتسك، معلنة تقدم قواتها في أعماق الدفاعات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن "الجيش الروسي حرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتسيطر القوات الروسية حاليا على مساحة 70 إلى 75 في المئة من أراضي مقاطعة دونيتسك، إلى جانب نحو 98 في المئة من أراضي مقاطعة لوغانسك.

وتشكل المقاطعتان دونيتسك ولوغانسك معا إقليم دونباس الصناعي والغني في شرق أوكرانيا.