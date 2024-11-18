هل يتم تجديد عقد إريكسن مع مانشستر يونايتد؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مستقبل اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، مع مانشستر يونايتد.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “من المتوقع رحيل إريكسن عن مانشستر يونايتد.. ينتهي عقد اللاعب مع نهاية الموسم ولا توجد مفاوضات لتجديد تعاقده”.

وأضاف: “سيتم وضع رأي روبين أموريم، المدرب الجديد للفريق في الاعتبار، قبل اتخاذ القرار النهائي”.

منذ انضمام الدنماركي لصفوف مانشستر يونايتد، صيف 2022، شارك مع الفريق، في 85 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 16 تمريرة حاسمة.