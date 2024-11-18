تحذير .. عادة خاطئة تجنبها بعد تناول الطعام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة شائعة يرتكبها الكثيرون بعد تناول الطعام، وهي شرب الشاي مباشرة بعد الوجبة.

وحذر موافي من هذه العادة، مشيرًا إلى أنها “مشكلة كبيرة” لأنها تؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأنيميا نقص الحديد.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الشاي يحتوي على مركبات تتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الطعام، خاصة إذا تم تناوله فورًا بعد الوجبة.

في ختام حديثه، نصح موافي بتجنب الإفراط في شرب الشاي طوال اليوم، مؤكدًا على ضرورة الاكتفاء بكوب واحد فقط، ويُفضل تناوله قبل الأكل بنصف ساعة للحصول على أقصى استفادة صحية.