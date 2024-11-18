ريال مدريد يحدد موعد جراحة إيدير ميليتاو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - حدد ريال مدريد، موعد العملية الجراحية، التي سيجريها، مدافعه البرازيلي، إيدير ميليتاو، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مؤخراً.

وتعرض المدافع البرازيلي لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي الذي يؤثر على الغضروف الهلالي لركبته اليمنى، أثناء مباراة أوساسونا، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ضمن بطولة الليجا.

وسيخضع اللاعب للجراحة، غداً الثلاثاء، تحت إشراف الدكتور مانويل لييس، الذي أجرى له عملية مماثلة في أغسطس/آب من العام الماضي.

وسبق أن تعرض ميليتاو لإصابة خطيرة في الركبة في الجولة الأولى من الليجا في الموسم الماضي، يوم 12 أغسطس/آب 2023، واستمر غيابه عن الملاعب حتى مارس/آذار 2024.