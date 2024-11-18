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الرئيس السيسى يعلن من البرازيل انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر للرئيس "لولا دا سيلفا" على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، مثمنًا جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع"، واتصالا بذلك، أعلن الرئيس السيسى انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين"الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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