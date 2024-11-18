انت الأن تتابع خبر أول تحرك من الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين.. تأكد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، اتصالاً هاتفيًا مع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أعلن منتخب فلسطين، إصابة اللاعب دون الكشف عن التفاصيل،

أول تحرك من الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

وأكد وسام أبو علي، لـ محمد رمضان، بأنه تعرض إلى إصاية عضلية، وسوف وأجرى أشعة، ولكن لم تظهر نتيجتها لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب، كما أن طبيب منتخب فلسطين، سوف يتواصل مع رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، من أجل منحه كافة التفاصيل والتقارير بشأن إصابته.

غياب وسام أبو علي عن مواجهة الأهلي أمام الاتحاد

وكشف وسام أبو علي، خلال حديثه مع محمد رمضان، بأنه سوف يغيب عن مواجهة الأهلي القادمة في الدوري أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء يوم الجمعة القادم.

مشوار الأهلي في الدوري