حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة في جميع المحافظات والمدن المصرية.



هيئة الأرصاد الجوية توقعت في بيان عبر فيسبوك، أن يسود طقس غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبي سيناء على فترات متقطعة.

خريطة الأمطار

خرائط الطقس أظهرت احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمالي الوجه البحري على فترات متقطعة.

نصائح بشأن حالة الطقس

- تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

- يُفضل ارتداء الملابس المناسبة في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل خصوصًا مرتادي الطرق لمسافات طويلة.

- متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية لضمان السلامة عبر شاشات التلفاز أو صفحة "الهيئة العامة للأرصاد الجوية" المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 19 نوفمبر ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة غدا

العظمى والصغرى

القاهرة والوجه البحري 24 16

السواحل الشمالية 22 14

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد 27 14