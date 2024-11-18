تجنبي هذه الأخطاء عند تناول مكملات الماغنسيوم

يجب استشارة الطبيب عن كيفية تناول مكملات الماغنسيوم، لأن هناك أخطاءً يرتكبها البعض عند الحصول عليها، تجعلها غير فعالة في الجسم.

نستعرض في التقرير التالي، الأخطاء الشائعة عند تناول مكملات الماغنسيوم، وفقًا لموقع "Times of india".

أخطاء عند تناول مكملات الماغنسيوم

1- تناول نوع غير مناسب من الماغنسيوم

تتوافر مكملات الماغنسيوم في الصيدليات بأشكال دوائية مختلفة، لا يمتصها الجسم بالتساوي، لذلك من الضروري الاستفسار من الطببيب عن النوع المناسب، لضمان الاستفادة منه.

2- عدم تناول الجرعة الصحيحة من الماغنسيوم

تتراوح الجرعة الموصى بها من الماغنسيون في اليوم بين 310 و420 ملليجرام للبالغين، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقصه إلى نسبة أكبر منه، لتعويض الكمية المفقودة.

3- الاكتفاء بالمكملات الغذائية

يكتفي بعض الأشخاص بمكملات الماغنسيوم، دون الانتباه أن النظام الغذائي هو العامل الرئيسي للحفاظ على توازن مستوياته بالجسم، لذلك لا بد من تناول الأطعمة الغنية به، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض الأسماك.

4- تناول الماغنسيوم على الريق

يعتاد بعض الأشخاص على تناول مكملات الماغنسيوم على معدة فارغة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية، مثل الإسهال.

لذلك يُنصح بتناول مكملات الماغنسيوم مع وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين، لتحسين امتصاص الجسم له دون الإضرار بالجهاز الهضمي.

5- إهمال فيتامين د

يجب الاهتمام بتناول فيتامين د، سواء من مصادره الطبيعية أو مكملاته الغذائية، مع الماغنسيوم، لأن الجسم بدونه لا يستطيع امتصاصه.

6- الإفراط في الكالسيوم والزنك

تناول جرعات عالية من الكالسيوم والزنك مع مكملات الماغنسيوم قد يجعل الجسم يواجه صعوبة كبيرة في امتصاصه، لأنها يتداخلان مع فعاليته.

7- عدم إدارة التوتر

لا بد من إدارة التوتر، لأن الشعوره به بشكل مزمن يؤدي إلى استنزاف مستويات الماغنسيوم بالجسم، نتيجة لارتفاع هرمون الكروتيزول.

8- تناول بعض المشروبات

تؤثر بعض المشروبات سلبًا على امتصاص الجسم لمكملات الماغنسيوم، مثل المشروبات المنبهة والكحوليات.

9- التدخين

يستحسن التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه نهائيًا عند تناول مكملات الماغنسيوم، لأن النيكوتين يتداخل مع فعاليتها بالجسم.

10- عدم فحص الجهاز الهضمي قبل تناول الماغنسيوم

فحص الجهاز الهضمي أمر في غاية الأهمية قبل الإقدام على تناول مكملات الماغنسيوم، لأنه إذا كان مصابة ببعض الأمراض، مثل التهاب الأمعاء المزمن والقولون العصبي، قد تقل فعاليتها بالجسم.

11- قلة شرب الماء

من العادات الخاطئة التي تقلل فعالية مكملات الماغنسيوم، لأن ترطيب الجسم شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.