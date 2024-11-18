قمة العشرين.. بايدن ينضم إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التحالف العالمي ضد الفقر والجوع، الذي أطلقه نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا خلال افتتاح قمة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن التحالف العالمي ضد الفقر والجوع، كان أحد الاتفاقيات الكبرى التي تم التوصل إليها يوم الاثنين في إطلاق قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

جاء الاتفاق خلال أحد آخر الاجتماعات التي من المقرر أن يعقدها الرئيس بايدن مع زعماء أمريكا اللاتينية - وفي ظل عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع العلاقات عندما يتولى منصبه.

تظهر بيانات الأمم المتحدة أن حوالي واحد من كل 10 أشخاص على مستوى العالم، أو أكثر من 780 مليون شخص، يعانون من الجوع.

كان التحالف العالمي نتيجة لاقتراح من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفقًا لوكالة رويترز، سيتم تخصيص جزء من استثمار بقيمة 4 مليارات دولار أعلن عنه الرئيس بايدن يوم الاثنين من خلال البنك الدولي للتحالف.

تم دعم التحالف العالمي ضد الجوع والفقر من قبل 82 دولة حتى الآن، بالإضافة إلى أكثر من 50 منظمة دولية ومجموعات خيرية مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

سيكون أحد الأجزاء الرئيسية للتحالف هو قاعدة بيانات مشتركة للمانحين وأفضل الممارسات لمكافحة الفقر والتي يمكن للمنظمات استخدامها للتواصل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الدولة، وفقًا للخطة التي وضعتها البرازيل.