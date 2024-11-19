نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "كاف" وإصابة وسام أبو علي والمغرب تكتسح ليسوتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب البرتغال يتعادل أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إيجابيًا مع نظيره كرواتيا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "بولجود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

التفاصيل من هنــــا

منتخب المغرب يفوز بسباعية على ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

فاز منتخب المغرب على منتخب ليسوتو بفارق كبير، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7-0، وذلك في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين على الملعب الشرفي في وجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

التفاصيل من هنــــا

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن إصابة وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، مما يستدعي غيابه عن المباراة المرتقبة بين منتخب فلسطين وكوريا الجنوبية، التي ستُجرى على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

التفاصيل من هنــــا

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل حسام عبدالمجيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي بشأن المدافع حسام عبد المجيد، في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقيه عدة عروض من أندية خارجية.

التفاصيل من هنــــا

كاف يعلن عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب لعام 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب (رجال) لعام 2024، والتي ضمت السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، وذلك تقديرًا لإنجازاته البارزة مع الفريق على المستويين المحلي والقاري.

التفاصيل من هنـــا

مصطفى شوبير في القائمة المختصرة بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء لعام 2024، حيث تم إدراج مصطفى شوبير ضمن المرشحين لهذه الجائزة.

التفاصيل من هنــــا

زيزو ينافس ثنائي الأهلي على جائزة الأفضل داخل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024، والتي شملت مجموعة من أبرز النجوم.