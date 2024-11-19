الجزائر تجري تعديلاً حكومياً

الجزائر تجري تعديلاً حكومياًأجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى.

وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة إبقاء الرئيس تبون على أحمد عطاف وزيرا للخارجية، وإبراهيم مراد وزيرا للداخلية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

كما أبقى تبون على وزراء المالية والمجاهدين والسكن والتجارة والتعليم العالي والشؤون الدينية والعمل والصحة والفلاحة والأشغال العمومية، في حين تم تحويل وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو إلى منصب وزيرة العلاقات مع البرلمان، ووزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وتم تعيين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل، فيما تم فصل قطاع الشباب عن الرياضة من خلال تعيين وليد صادي وزيرا للرياضة، ومصطفى حيداوي وزيرا للشباب.

وكان الرئيس الجزائري قد جدد في وقت سابق من اليوم الثقة في نذير العرباوي رئيس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.