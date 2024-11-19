العالم اليوم - "مشكلة" في الطيران البريطاني تزعج المسافرين

انتم الان تتابعون خبر "مشكلة" في الطيران البريطاني تزعج المسافرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:25 صباحاً - تعرضت شركة "بريتيش إيروايز" لمشكلة فنية تسببت في تأخيرات شديدة، حيث اشتكى العملاء في مختلف أنحاء العالم من التأخيرات.

وأشارت التقارير في وقت سابق من الاثنين إلى أن العديد من رحلات "بريتيش إيروايز" قد تم إيقافها بعد أن تعرضت الشركة لفشل في النظام المعلوماتي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الشركة في بيان: "رحلاتنا تعمل حاليا، ولكنها تشهد تأخيرات بينما يعمل فريقنا على حل المشكلة الفنية التي تؤثر على بعض أنظمتنا".

وفي نفس الوقت، قال متحدث باسم مطار هيثرو: "نحن على دراية بمشكلة فنية تحقق فيها "بريتيش إيروايز" وسنعمل معهم لتقديم التحديثات للمسافرين فور توفرها".

وأضاف المتحدث أن أنظمة مطار هيثرو "تعمل كالمعتاد".

وكان حساب "بريتيش إيروايز" على موقع "إكس" يظهر وهو يرد ويعتذر للعملاء المستائين مساء الاثنين.