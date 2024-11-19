الرياضة

"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مكافأة من ربنا".. نجم السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن الفلسطيني وسام أبو علي كان لا يعرف النادي الأحمر قبل التعاقد معه.

عادل طعيمة: تألق وسام أبو علي مع الأهلي مكافأة من ربنا

أضاف طعيمة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وسام أبو على لاعب متواضع وتألقه مكافأة كبيرة من ربنا".

تابع: "وسام أبو علي لم يعرف النادي الأهلي وقرأ عنه وحصل على المعلومات وبدأ يتأقلم مع الفريق".

وواصل: "الأهلي وجد ضالته في وسام أبو على واللاعب يقدم مستويات جيدة مع المارد الأحمر".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا