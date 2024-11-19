نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن الفلسطيني وسام أبو علي كان لا يعرف النادي الأحمر قبل التعاقد معه.

عادل طعيمة: تألق وسام أبو علي مع الأهلي مكافأة من ربنا

أضاف طعيمة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وسام أبو على لاعب متواضع وتألقه مكافأة كبيرة من ربنا".

تابع: "وسام أبو علي لم يعرف النادي الأهلي وقرأ عنه وحصل على المعلومات وبدأ يتأقلم مع الفريق".

وواصل: "الأهلي وجد ضالته في وسام أبو على واللاعب يقدم مستويات جيدة مع المارد الأحمر".