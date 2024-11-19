تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الأولى: الإمارات في مواجهة صعبة أمام قطر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كوريا الشمالية متذيلة المجموعة الأولى تستضيف أوزباكستان في مباراة لن تكون سهلة على الضيوف، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

في المباراة الثانية تلعب قيرغزستان مع منتخب إيران القوي، ومتصدر هذه المجموعة، الساعة 17:00.

المواجهة الأهمّ في هذه الجولة ستجمع الإمارات العربية المتحدة مع قطر الساعة 19:00 في ديربي ساخن جداً حسب المتوقع.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

أوزباكستان × كوريا الشمالية 1-0

إيران × قيرغزستان 1-0

قطر × الإمارات 1-3

كوريا الشمالية × قطر 2-2

قيرغزستان × أوزباكستان 2-3

الإمارات × إيران 0-1

أوزباكستان × إيران 0-0

الإمارات × كوريا الشمالية 1-1

قطر × قيرغزستان 3-1

قيرغزستان × كوريا الشمالية 1-0

أوزباكستان × الإمارات 1-0

إيران × قطر 4-1

كوريا الشمالية × إيران 2-3

الإمارات × قيرغيزستان 3-0

قطر × أوزبكستان 3-2

ترتيب المجموعة الأولى

1- إيران: 13 نقطة (9- 3)

2- أوزباكستان: 10 نقاط (7- 5)

3- الإمارات: 7 نقاط (7-4)

4- قطر: 7 نقاط (10- 12)

5- قيرغزستان: 3 نقاط (4- 10)

6- كوريا الشمالية: نقطتان (5- 8)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.