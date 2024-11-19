نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سموحة يكشف موقفه من انتقال ربيعة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ناديه لن يفرط في جهود محمد ربيعة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو من الأعمدة الرئيسية داخل الفريق حاليًا، مبديا سعادته بأداء اللاعب مع منتخب مصر في المباراة السابقة أمام كاب فيردي.

فرج عامر: لن نتخلى عن ربيعة في يناير ولم يصلنا عروض لضمه

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قمنا ببيع طارق علاء الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وتعاقدنا مع محمود صابر بمنتهى السلاسة، وحصلنا عليه لمدة موسم على سبيل الاعارة مع عدم وجود أحقية الشراء".

وأضاف: "قمنا بضم محمد ربيعة في صفقة مجانية من نادي مودرن سبورت، ولم يصلنا أي عروض رسمية لضمه من جانب أي نادٍ، ومن الصعب التفريط في أي لاعب، وهناك تمسك بكل العناصر الأساسية حتى ختام الموسم الجاري، لان المشوار لازال طويلًا ونحتاج لكل العناصر المهمة في تشكيلة سموحة".

وواصل: "أحمد سامي يبذل قصارى جهده مع سموحة، ونخوض كل المباريات على أنها (نهائيات كؤوس)، خصوصا أن الدوري المصري صعب بنظامه الحالي".

وأكمل: "هناك أخطاء تحكيمية، لكن غير مقصودة، ولا أحد ينكر وجود بعض الأخطاء ونتمنى تلافيها مستقبلا، ونهنئ اتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة".

وزاد: "من أهم الملفات على طاولة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم والرد على شكاوى الأندية وتعميق العدالة بين جميع الأندية".

وأضاف: "أتمنى أن يتم دراسة ملف التعاقد مع خبير أجنبي بشكل جيد، وأن يتم فعل الصالح فقط لصالح الكرة المصرية، سوف نترك الأمر للمجلس الجديد".

وأشار إلى أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم لهم قيمة كبيرة ويعملان بمنتهى الأمانة والاخلاص، متمنيا له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة مع منتخب مصر، مؤكدا أنه يقدم لاعبين جيدين لمنتخب مصر، وقام بتغير مفهوم اللاعب الدولي وأنه ليس مهما أن يكون موجودا في الأهلي أو الزمالك للتواجد في صفوف المنتخب.