تعرف على نصيحة محمد رمضان للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن نصيحة المطرب محمد رمضان له، وذلك خلال غناؤه تتر مسلسل "الأسطورة "، وهي بأن يحاول إنقاص وزنه وأن يطور من نفسه.

تصريحات إسماعيل الليثي

كما تحدث المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن يوم وفاة ابنه الراحل رضا، قائلا إنه في الشهر الذي توفي فيه تلقى عروض لفيلم وإعلان وذهب به إلى مكتب كاستنج، معلقًا: "كانت هناك نجمة كبيرة أرادت أن يكون معاها في فيلم وكان موهوب وله شخصية، وكان يعشق إمبابة ويدخل كل بيت هناك وأنهم أهله والجميع يحبه، وقبل وفاته دخل الجامع وصلى وذهب إلى كل بيت في إمبابة".

اسماعيل الليثي

أبرز تصريحات إسماعيل الليثي عن نجله

وأشار إلى أنه كان موهوب ويعزف على الدرامز والطبلة وكان يقلد الفنانين وكان يحب الأغاني والتمثيل والهزار والضحك وكنت أنا واحد من جمهوره، وربنا بيكرمني بالنظر إلى وجهه، وكان واخد مني كثيرًا وأنا صغير كنت سمين جدًا كما انني قدمت عدد من الأغاني الناجحة في عدد من الأفلام منها القشاش.

وتابع:" ابني كان يحب الحركة ولا يحب الجلوس لفترة طويلة وأنا كذلك، وكان صوته حلو وبيغني، ولما ذهبنا الإسكندرية كان الناس بتحبه والناس تمشي معه ووراه وكانّه نجم ومعاه جمهور، وصفحته علي موقع التواصل " التيك توك" كانت بتجيب ملايين المشاهدات وآلاف المتابعين وهو كان وش الخير عليا".

وأضاف:" أكتر حاجه بيحبها الحيوانات والأكل، وكان بيحب ولد اسمه حلاوة وكان معايا في الفرقة".