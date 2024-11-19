العالم اليوم - إسبانيا: نتعاون مع العراق لإنشاء خط بصرة – شرم الشيخ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - قالت مدير عام التجارة الدولية والاستثمار في مملكة إسبانيا، اليسا فاريلا، الخميس، إن بلادها تؤيد بقوة عودة العراق بشكل قوي للمنظمة العالمية للتجارة، وتدعم السعي لذلك.

وأوضحت فاريلا أن التعاون مع العراق لا يقتصر على مشروعات السكك وحسب، بل يمتد إلى مجالات أخرى ومشروعات مشتركة.

وقالت فاريلا: "هناك شركات جيدة جدا في مجال السكك الحديد، ونتعاون مع العراق في سبيل مد سكة الحديد من البصرة إلى شرم الشيخ في مصر".

وأضافت: "نمتلك شركة تعمل على توصيل السكة الحديد بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وكذلك لدينا شركة تعمل أيضا في الصين ستقوم بمشاريع سكك حديد في مناطق أخرى من العراق في المستقبل العاجل".

وبينت فاريلا أن "قسما من هذه المشاريع مقترحات، وهناك اتفاقات موقعة وتعاون في مجالات أخرى من ضمنها تسهيل عمليات النقل داخل المدن العراقية وتسهيل وضع المرور بشكل جيد بحيث يسير بانسيابية جيدة جدا".

وقالت: "هنالك اتفاقات لتدريب العراقيين وتوقيع اتفاقيات أخرى تسهل هذا الجانب"، مشيرة إلى، أنه "نحن نؤيد ونعزز عودة العراق وبشكل قوي إلى المنظمة العالمية للتجارة ونسعى لذلك"، بحسب قول مدير عام التجارة الدولية والاستثمار في إسبانيا.