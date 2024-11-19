صندوق النقد: الرسوم الجمركية قد تقوض النمو وترفع التضخم

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - سي ان بي سي _ حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من أن فرض رسوم جمركية متبادلة قد يقوض آفاق آسيا الاقتصادية ويرفع التكاليف ويعطل سلاسل التوريد حتى مع توقعه أن تظل المنطقة محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد العالمي.

وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان في منتدى في سيبو حول المخاطر النظامية: “إن الرسوم الجمركية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة”.

وتأتي تصريحات سرينيفاسان وسط مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى.

وقد تعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتعوق النمو في الدول المصدرة، وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الباهتة للنمو العالمي.

وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى الرد. ويتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 3.2% لكل من عامي 2024 و2025، وهو أضعف من توقعاته الأكثر تفاؤلاً لآسيا، والتي تبلغ 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل.

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وقال سرينيفاسان إن آسيا “تشهد فترة انتقالية مهمة”، مما يخلق حالة أكبر من عدم اليقين، بما في ذلك “الخطر الحاد” لتصعيد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وأضاف أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات السوق ذات الصلة قد تؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، وغيرها من الأسواق المالية.