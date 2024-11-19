زيلينسكى: عام 2025 سيحسم مَن سينتصر فى الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في الحرب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان قد رحب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، بحذر، بالتقارير التي تفيد بأن واشنطن أجازت لكييف ضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى تزودها بها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن هذه الأسلحة "ستتحدث عن نفسها".

وصرّح مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".