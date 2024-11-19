لافروف: دول الجنوب العالمي في مجموعة العشرين لاحظت هيمنة الغرب على المؤسسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن معظم وفود دول الجنوب العالمي بقمة مجموعة العشرين في البرازيل لاحظت هيمنة الدول الغربية على المؤسسات الدولية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، قائلا: "القضية الرئيسية، إذا عدنا إلى الأجندة الاقتصادية، بالإضافة إلى مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، هي إصلاح المؤسسات العالمية".

وأضاف: "لاحظت معظم وفود الجنوب العالمي هيمنة الغرب على هذه الهياكل".

ووصف وزير الخارجية الروسي نتائج قمة مجموعة العشرين في البرازيل بأنها إيجابية، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع المضي نحو القضاء التام على الجوع، وهو ما تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.

وانطلقت أمس في ريو دي جانيرو بالبرازيل قمة مجموعة العشرين بمشاركة قادة أكبر اقتصادات في العالم، وترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفد بلاده، بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين.